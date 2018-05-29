«شيكابالا».. أول ضيف يكشف مقلب رامز

أبوظبي (الاتحاد)

كشف لاعب المنتخب المصري، ونادي الزمالك محمود عبد الرازق المشهور بـ«شيكابالا»، مقلب برنامج «رامز تحت الصفر»، ورفض ركوب عربة السير على الثلج محذراً الكاتبن مجدي عبد الغني وفريق عمل رامز جلال من أنه إن كان يتعرض لمقلب فلن يسامحهم.

ومنذ بداية الحلقة ارتاب شيكابالا بالأحداث الجارية، خاصة بعد أن تعمد قائد مركبة الكلاب إسقاطه، لينفجر غاضباً ويكيل الشتائم، ويتابع طريقه سيراً على الأقدام. وتصاعدت شكوك شيكابالا عندما دخلت «إيزابيلا كوبر»، التي يتنكر رامز جلال في شخصيتها على أنها الشقيقة التوأم لمدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر، فاعتلت وجهه ابتسامة تهكم. وعندما طلب منه معدو البرنامج ركوب عربة الثلج رفض شيكابالا، وطلب أن يتابع طريقه مشياً، ثم انفعل غاضباً بسبب الضغوط التي مارسوها عليه، بما فيهم الكابتن مجدي، وعندما تحدثت «إيزابيلا كوبر» بالعربية، تأكد اللاعب الشهير من الأمر واشتاط غضبا، وعندما حاول أحدهم تهدئته اعتدى عليه بالضرب، ما اضطر رامز لنزع القناع وكشف شخصيته، والاعتذار منه، وإنهاء الحلقة بهذا الشكل.

وتناقل رواد وسائل تواصل اجتماعي مقاطع فيديو للحلقة، وخاصة التي تلت المقابلة الصورية في الاستديو مع الكابتن مجدي، رافقتها تعليقات كثيرة طالت برنامج المقالب الرمضاني المثير للجدل، الذي يعده رامز منذ سنوات، ومنها اعتراض على وضع سلامة «شيكابالا» على المحك، لاسيما مع اقتراب انطلاق مباريات كأس العالم، وانتقادات لسيل الشتائم العارم، الذي أطلقه في الحلقة التي سيطر عليها صوت «تيت»، لإخفاء الألفاظ الخارجة لشيكابالا، الذي نال لقب «أفضل لاعب في مصر» في كثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مواسم كروية مختلفة.