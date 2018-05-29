لنجومية كبار المطربين «التترات».. استثمار فني



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 محمد قناوي (القاهرة) تشهد دراما رمضان هذا العام حضوراً لافتاً للمطربين لغناء «تترات» المسلسلات الدرامية، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه نجوم الغناء في الأعوام الماضية، فرغم ما يبذله المخرجون من جهد كبير لإخراج العمل الفني في أكمل صورة، فإن هذه الصورة أصبحت لا تكتمل من دون تتر المسلسل، الذي أصبح يمثل أحد عوامل النجاح، ولذلك نجد أن عدداً من المسلسلات اعتمد على عنصر الغناء في التتر، ولكن البعض الآخر لجأ إلى الموسيقا التصويرية فقط، ويرى أغلب نجوم الغناء أن «تترات» المسلسلات فرصة كبيرة لوجودهم في شهر رمضان خلال ثلاثين يوماً، حيث تذاع أغانيهم أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، لذلك يحرصون على تواجدهم فيها. «دنيا الاتحاد» ترصد تترات مسلسلات رمضان 2018. عادة «الزعيم» الزعيم عادل إمام، حسم موقفه كالعادة حول تتر مسلسله «عوالم خفية» بطولة فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبدالله، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، فقد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل اكتفاءها بالموسيقا التصويرية للعمل، وهي عادة الزعيم في جميع أعماله الدرامية. ويسير على المنوال نفسه الزعيم الفنان الكبير يحيى الفخراني، واكتفى بالموسيقا التصويرية، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الفخراني إلى الموسيقا التصويرية في أعماله الدرامية منذ وقت طويل لتترات مسلسله «بالحجم العائلي»، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ويشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وندا موسى، وأحمد مجدي، وديانا هشام، والمسلسل ينتمي للدراما العائلية، ويحمل طابعاً إنسانياً، وتجسد ميرفت أمين دور زوجة الفخراني، وتجمعهما قصة حب كبيرة، ويتعرضان للعديد من المواقف الصعبة، لتشهد الأحداث تطورات مختلفة، وهو عمل كوميدي، يجسد فيه شخصية سفير سابق ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعماً في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه. ومع مبالغة نجوم الغناء في أجورهم بالتترات، قررت شركة العدل جروب الاكتفاء أيضاً بالموسيقا التصويرية لمسلسل «اختفاء» للفنانة نيللي كريم، والذي يشاركها في بطولته هشام سليم، وبسمة، وإسماعيل شرف، ورانيا منصور، تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت، وتقدم من خلاله شخصية أستاذة جامعية في روسيا، تبحث عن زوجها هناك، الذي اختفى في ظروف غامضة وتحاول أن تحل لغز اختفائه، وتكتشف العديد من المفاجآت. مغن وممثل ... المزيد