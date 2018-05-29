درة بنت أبي لهب.. اختارت الإسلام وبيت النبوة

القاهرة (الاتحاد)
درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وأعلنت التوحيد وحسُن إسلامها واعتزت به، من المهاجرات إلى المدينة، مجاهدة، صابرة، تزوجت قبل الهجرة من الحارث بن عامر بن نوفل، وأنجبت له عقبة والوليد وأبا مسلم، وبعد إسلامها تزوجت دحية بن خليفة الكلبي، أخواها عتبة، وعتيبة.نشأت في بيئة شديدة العداوة للنبي، أبوها أبو لهب وأمها أروى بنت حرب «أم جميل حمالة الحطب»، كانا ممن عادا النبي وألحقا به أشد الأذى وبشرهما القرآن بالنار بعد أن دعاهما النبي إلى الإسلام، وقال لهما إني نذير لكما بين يدي عذاب شديد، فقال له عمه أبو لهب: تباً لك، فنزلت فيهما سورة المسد: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَب * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ)، «الآيات 1 - 5».
طلعة جميلةزين الله تعالى قلبها بالإسلام والإيمان وكره لها الشرك والعصيان، فجاهدت في العلم، وتعرفت على الإسلام، وأيقنت أنه الحق والعدل، وإقراره مبدأ مسؤولية الفرد وحسابه عن أفعاله لا أفعال غيره وإن كانوا أهله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فسعت إليه واختارته، متحدية بيئتها وقومها، وخرجت مهاجرة إلى المدينة.
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توفيت في سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب.