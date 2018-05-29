فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

إذن قضاء رمضان للزوجة
* هل يلزم إذن الزوج لتصوم الزوجة الأيام التي أفطرتها في رمضان؟
- لا يلزم المرأة إذن زوجها في قضاء رمضان، لأن هذا من الواجب المتعلق بذمتها، وإنما يكون الإذن في التطوع وما أوجبته على نفسها كالكفارة ونحوها. قال العلامة الخرشي المالكي، رحمه الله تعالى، في شرحه على مختصر خليل: (فَلا تَسْتَأْذِنُهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ) إلى أن قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الزَّوْجَةَ عَلَى تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشَعْبَانَ). فلا يلزم الزوجة إذن زوجها لقضاء رمضان وإنما يلزمها إذنه في التطوع وفي ما أوجبته على نفسها كالكفارة والفدية ونحوهما. والله تعالى أعلم
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• هل يجوز للمسافر أن يفطر من الصباح قبل أن يخرج إلى المطار في رمضان؟
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