فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

إذن قضاء رمضان للزوجة

* هل يلزم إذن الزوج لتصوم الزوجة الأيام التي أفطرتها في رمضان؟

- لا يلزم المرأة إذن زوجها في قضاء رمضان، لأن هذا من الواجب المتعلق بذمتها، وإنما يكون الإذن في التطوع وما أوجبته على نفسها كالكفارة ونحوها. قال العلامة الخرشي المالكي، رحمه الله تعالى، في شرحه على مختصر خليل: (فَلا تَسْتَأْذِنُهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ) إلى أن قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الزَّوْجَةَ عَلَى تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشَعْبَانَ). فلا يلزم الزوجة إذن زوجها لقضاء رمضان وإنما يلزمها إذنه في التطوع وفي ما أوجبته على نفسها كالكفارة والفدية ونحوهما. والله تعالى أعلم

شروط إفطار المسافر

• هل يجوز للمسافر أن يفطر من الصباح قبل أن يخرج إلى المطار في رمضان؟

- من أراد السفر في نهار رمضان فليس له أن يفطر إلا أن يخرج من مدينته قبل طلوع الفجر، وهو ينوي الإفطار، فإن لم ينوِ الإفطار وأصبح صائماً فليس له أن يفطر ذلك اليوم، وعليه أن يتم صومه في ذلك اليوم، إلا إن أصابته مشقة في السفر فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان، ويفطر ما بعده من أيام سفره إذا شاء. وإذا أصبح مسافراً وطلع عليه الفجر خارج البلد جاز له الفطر إن نواه قبل الفجر. قال العلامة الخرشي المالكي، رحمه الله: (يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينوِ الصوم في السفر). وعليه، فإذا أصبح مريد السفر صائماً عند أهله في بلده، فإنه يتم صومه في ذلك اليوم، إلا إن أصابته مشقة في السفر فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان، والله تعالى أعلم