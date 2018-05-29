محمد عمران .. المبتهل المبدع

أحمد مراد (القاهرة)

ولد القارئ والمبتهل والمنشد، الشيخ محمد أحمد عمران، في الخامس عشر من شهر أكتوبر العام 1944م بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج - في صعيد مصر- وبعد عام واحد من ولادته فقد بصره، ولم يمنعه ذلك من حفظ القرآن الكريم، حيث أتم حفظه كاملاً، وهو في العاشرة من عمره، ثم تعلم أصول وقواعد تجويد القرآن الكريم قبل أن يصل إلى الثانية عشرة من عمره.

انتقل محمد عمران إلى القاهرة من أجل الالتحاق بمعهد المكفوفين للموسيقى، وفي المعهد تعلم أصول الإنشاد الديني وفنون النغم والمقامات الموسيقية، وخلال هذه الفترة تشّرب الموسيقى العربية، واستمع إلى الموسيقى التركية والهندية والغربية، الأمر الذي جعل لديه قدرة كبيرة على الانتقال بين المقامات بيسر وسهولة.

في بداية حياته العملية، عُين عمران موظفا في شركة حلوان للمسبوكات، وقد جعلته الشركة قارئا للقرآن الكريم في مسجدها الكائن بموقع الشركة، وخلال فترة وجيزة للغاية حظي بشهرة واسعة بين العمال وأهالي المناطق المجاورة للشركة، ولاقى صوته إعجاب واستحسان كل من استمع إليه.

في بداية فترة السبعينيات من القرن الماضي، تقدم الشيخ عمران لاختبارات الإذاعة المصرية التي اجتازها بنجاح منقطع النظير، وتم اعتماده مبتهلاً ومنشداً بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء الصوتي، ومن خلال أثير الإذاعة المصرية أنشد عدداً كبيراً من الأناشيد والابتهالات أبرزها أسماء الله الحسنى، وحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء المحافظات المصرية، لاسيما الصعيد.