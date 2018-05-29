حرم السفير العراقي لـ «الاتحاد»: «المحيبس» تستعيد تراث الألعاب الشعبية في رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تزور «الاتحاد» بيوت عقيلات، سفراء دول إسلامية، مقيمات في الإمارات، لتستكشف عادات وتقاليد الشعوب خلال الشهر الفضيل، الذي يجمع ويوحد بين المسلمين في شتى أرجاء العالم، مهما تباعدت المسافات والقارات. لكن بالطبع، يضع كل مجتمع بصماته الفريدة وفقاً لتراثه وبيئته، على مختلف طقوس شهر الصوم، بدءاً من استطلاع الهلال واستقبال الشهر، حتى الاحتفال بعيد الفطر. كل هذا ترصده «الاتحاد» على مدار الشهر الفضيل، عبر حواراتها اليومية مع قرينات السفراء.

تختلف العادات والتقاليد الرمضانية في الدول العربية والإسلامية، فلكل دولة طقوسها لاستقبال الشهر الفضيل والاحتفاء به، ويتميز رمضان في كل دولة من هذه الدول بعادات وطقوس متفردة قد لا نجد لها مثيلاً في بقية الدول، باستثناء الجانب الروحاني الذي يكاد يتوحد في جميع هذه الدول، فرمضان في العراق يتميز بكثرة التزاور بين الجيران، وإقامة الولائم العائلية وتبادل الأطباق، كما يتميز بانتشار لعبة المحيبس التراثية، التي تستهوي آلاف العراقيين من لاعبين ومشجعين.

هانزادة زهيد الروسان حرم سفير العراق في الإمارات الدكتور رعد الألوسي، التي استقبلت «الاتحاد» في بيتها ذي الطابع العراقي من ديكورات ولوحات ليسافر بزائره إلى ربوع العراق التاريخ والحضارة، تقول: «إن شهر رمضان في بلدها له نكهة خاصة، حيث تبدأ التحضيرات قبل بدايته، فيقوم الناس بشراء المواد الغذائية الأساسية والحلويات والعصائر التي تجهز في أكثر الأحيان في البيت، مشيرة إلى الالتزام الواضح بين الكل حتى بين صغار السن ممن هم دون سن التكليف، إذ يحرص أولياؤهم عادة على أمرهم بالصيام وغيره من العبادات تدريباً لهم منذ الصغر.

لعبة المحيبس