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مقابل 75 مليون جنيه إسترليني

لوكاكو يوقع رسمياً لـ «مان يونايتد»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017

لندن (أ ف ب)

وقع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، منجزا بذلك صفقة انتقال من ايفرتون قدرت قيمتها بـ 75 مليون جنيه إسترليني (85,5 مليون يورو)، هي الأغلى بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما عقدا يمتد خمسة أعوام مع نادي «الشياطين الحمر» بعدما خضع لفحص طبي واتفق على البنود الشخصية في الصفقة، والتي يتردد انه سيحصل بموجبها على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني.

وقال مدرب النادي البرتغالي جوزيه مورينيو في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني ليونايتد «روميلو يناسب مانشستر يونايتد، لديه شخصية كبيرة وهو لاعب كبير. من الطبيعي أن يكون راغبا في تطوير مسيرته في النادي الأكبر».

وأعرب مورينيو الذي أحرز في موسمه الأول مع يونايتد لقبي كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، أعرب عن سعادته للعمل مجددا مع لوكاكو، في تكرار لتجربتهما السابقة في نادي تشيلسي الذي أحرز في الموسم المنصرم لقب الدوري الإنجليزي.

وكان المدرب تخلى عن اللاعب عام 2014 مقابل 28 مليون جنيه، وهو سيتولى في الموسم المقبل الإشراف مجددا على لوكاكو، إضافة إلى صديق الأخير الفرنسي بول بوجبا، القادم مطلع الموسم المنصرم من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، في أغلى صفقة انتقالات في تاريخ كرة القدم. ... المزيد
     
 

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