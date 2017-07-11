لوكاكو يوقع رسمياً لـ «مان يونايتد»

لندن (أ ف ب)

وقع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، منجزا بذلك صفقة انتقال من ايفرتون قدرت قيمتها بـ 75 مليون جنيه إسترليني (85,5 مليون يورو)، هي الأغلى بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما عقدا يمتد خمسة أعوام مع نادي «الشياطين الحمر» بعدما خضع لفحص طبي واتفق على البنود الشخصية في الصفقة، والتي يتردد انه سيحصل بموجبها على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني.

وقال مدرب النادي البرتغالي جوزيه مورينيو في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني ليونايتد «روميلو يناسب مانشستر يونايتد، لديه شخصية كبيرة وهو لاعب كبير. من الطبيعي أن يكون راغبا في تطوير مسيرته في النادي الأكبر».

وأعرب مورينيو الذي أحرز في موسمه الأول مع يونايتد لقبي كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، أعرب عن سعادته للعمل مجددا مع لوكاكو، في تكرار لتجربتهما السابقة في نادي تشيلسي الذي أحرز في الموسم المنصرم لقب الدوري الإنجليزي.