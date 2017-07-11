«تجربة المحرق» في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تم الإعلان عن مشاركة الرياضية والمغامرة رها المحرق، وهي أول سيدة سعودية تتسلق جبل إيفرست، للتحدث في حلقات النقاش التي يستضيفها المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، المزمع انعقاده في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، لتنضم المحرق إلى كوكبة من رواد القطاع والأكاديميين والطلبة والضيوف المميزين خلال المؤتمر الذي يمتد ليومين، للمشاركة في حلقة نقاش تحت عنوان «خلق قدوة القرن الحادي والعشرين - صعود نجم المرأة الرياضية في العالم العربي».

ويتألف المنتدى الدولي من أربع حلقات نقاش أخرى، بالإضافة إلى محاضرتين متميزتين وست ورش عمل، تدور جميعها حول الموضوع المركزي للمؤتمر، «إلهام الأجيال»، ويقام المؤتمر بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك لتعزيز ودعم رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» في جعل الرياضة عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للسيدة الإماراتية.

وشهدت النسخ السابقة مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الرياضة، مثل: مارتا فييرا دا سيلفا، لاعبة كرة القدم البرازيلية، وكيلي هولمز من المملكة المتحدة الرياضية الحائزة ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية، ومافي ديفيس من الولايات المتحدة الحائزة ميدالية الأولمبياد الخاص وبطلة العالم وصاحبة الرقم القياسي في سجل جينيس للأرقام القياسية، وماريون بارتولي من فرنسا الفائزة ببطولة ويمبلدون، والعديد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

وتتحدث المحرق عن مسيرتها الشخصية المتميزة، وتجربتها المباشرة في تخطي وكسر العوائق الاجتماعية والرياضية، بغية إلهام السيدات في مختلف أنحاء العالم بإظهار وتطوير إمكاناتهن بشكل كامل.