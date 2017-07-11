الذهب ينخفض لأقل مستوى في 4 أشهر

لندن (رويترز)

نزل الذهب إلى أقل مستوى في نحو أربعة أشهر أمس، بعد أن عززت أحدث بيانات الوظائف الأميركية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة، مما قلص الطلب على الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1207.03 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ الخامس عشر من مارس عند 1204.45 دولار. وتراجع الذهب في العقود الأميركية تسليم أغسطس 0.3% إلى 1206.20 دولار للأوقية. وهبط السعر الفوري للفضة نحو اثنين بالمئة إلى 15.27 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 836.18 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثاني من يونيو يوم الجمعة.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 899 دولاراً للأوقية وكان قد لامس أقل مستوى منذ الرابع من مايو خلال الجلسة.