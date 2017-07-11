«البترول العالمي» يهدف لتوفير الطاقة بثمن مناسب

إسطنبول (د ب أ)

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، مساء أمس الأول، أعمال الدورة 22 لـ«مؤتمر البترول العالمي»، التي تتواصل حتى الخميس المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت آلبيرق، قوله في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن المؤتمر يتيح نقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز. وأشار آلبيرق، إلى أن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً، مبيناً أن بلاده نفذت عدة مشاريع في قطاع الغاز المسال.

ووفق التقرير، قال رئيس مجلس البترول العالمي، جوزيف توث، إن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية.

وأضاف أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان أحد أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.

ويعقد المؤتمر، الذي يحمل عنوان «جسور لمستقبلنا في الطاقة»، في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام في مدينة مختلفة، أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، من دول عديدة.

وحسب الوكالة، يشارك في المؤتمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعماء دول أخرى، إضافة إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، فضلاً عن ممثلي شركات الطاقة العالمية.

ويتضمن المؤتمر اجتماعات طاولة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية حيال الطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع.