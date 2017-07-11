15 مليون دولار صادرات شركات ألبان برازيلية إلى الدول العربية

دبي (وام)

بلغت قيمة صادرات شركات الألبان البرازيلية إلى الدول العربية - خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 - 15 مليون دولار حققت خلالها أرباحاً بلغت 30% من مجموع الصادرات.

وقالت رابطة منتجي الألبان البرازيلية «فيفا لاكتوز» - في بيان لها - إن حجم صادرات خمس شركات أعضاء في «فيفا لاكتوز» بلغ أكثر من 6.5 طن إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.

وتعد الدول العربية ثاني أكبر مستورد لمنتجات الألبان البرازيلية بعد أميركا الجنوبية وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وليبيا وتونس أبرز المستوردين لهذه المنتجات، حيث تأتي السعودية والإمارات على قائمة أكثر الدول المستوردة في المنطقة، وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية في المملكة فيما تشكل الإمارات بوابة رئيسة لإعادة تصدير المنتجات إلى الدول العربية الأخرى.

وتشمل منتجات الألبان البرازيلية المستوردة الحليب والحليب المركز والقشدة، ويتمتع الحليب البرازيلي المركز بقدرة تنافسية عالية نظراً لانخفاض تكلفة السكر في البرازيل في حين يمثل ارتفاع تكلفة منتجات الألبان البرازيلية التحدي الأكبر الذي تواجهه. وقال الدكتور ميشيل حلبي الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن حجم صادرات منتجات الألبان البرازيلية المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أدى إلى نمو سوق المنتجات البرازيلية في هذه المنطقة ومن المتوقع أن يشهد نمواً متزايداً خلال السنوات القليلة المقبلة مع تزايد الطلب في المنطقة العربية على المنتجات البرازيلية. وبلغ حجم الصادرات العالمية للشركات الأعضاء في «فيفا لاكتوز» 18 ألف طن خلال الأشهر الخمسة من العام 2017 بقيمة بلغت 50.7 مليون دولار وتتربع المملكة العربية السعودية والإمارات وكولومبيا وبوليفيا وروسيا على قائمة أهم الدول المستوردة لمنتجات الألبان البرازيلية في الوقت الحالي.

وشهد العام الجاري حضوراً قوياً للقادة الصناعيين وصناع القرار في معرض «جلفود» الذي يعد أكبر معرض للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط والذي أقيم في دبي خلال فبراير الماضي. وحضر مستوردون من الإمارات والسعودية معرض اتحاد محال السوبر ماركت في ساو باولو الذي عقد خلال مايو الماضي ويتوقع الخبراء بروز أهمية هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة.