دبي (رويترز)

قالت شركتا الخطوط الجوية الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية أمس: «إن بوسع ركابهما الآن حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة، لتكونا بذلك أحدث شركتي طيران في الشرق الأوسط تُعفيهما السلطات الأميركية من حظر الأجهزة الإلكترونية».

وتنضم بذلك الناقلتان الوطنيتان الأردنية والكويتية إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية التي أعلنت كل منها الأسبوع الماضي رفع الحظر.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في مارس حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الكبيرة الأخرى على متن رحلات مباشرة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، بغية التصدي لمخاوف من إمكان إخفاء قنابل في تلك الأجهزة الإلكترونية.

وقال رئيس الملكية الأردنية، ستيفان بيتشلر، في بيان: «إن الشركة، التي تسير رحلات إلى نيويورك وشيكاجو وديترويت من العاصمة عمان، رفعت الحظر بعد تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة للولايات المتحدة».

أما الخطوط الجوية الكويتية التي تسير رحلات من الكويت إلى نيويورك عبر أيرلندا فقالت: «إن الحظر رفع بعدما تحقق المسؤولون الأميركيون من إجراءات الأمن على رحلاتها». ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الأميركيين على رفع الحظر عن الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية. والشركة الأردنية هي الناقل الوحيد الذي يسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من العاصمة عمان. وأعلنت الولايات المتحدة يوم 29 يونيو إجراءات أمنية معززة لرحلات الطيران، تتطلب وقتاً أطول في تفتيش الركاب وأجهزتهم الإلكترونية. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية: «إن الإجراءات الجديدة ستؤثر على نحو 325 ألف راكب يومياً يسافرون عبر 180 شركة طيران، من 280 مطاراً في أنحاء العالم». والشركات التي تفشل في الوفاء بالشروط الأمنية الجديدة ستظل عرضة للقيود على حمل ركابها للأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات. وقالت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية): «إنها تتوقع رفع الحظر على الرحلات المقبلة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو».

وأبلغ مسؤول كبير بالخطوط الملكية المغربية أن الشركة المملوكة للدولة تعتقد أن الحظر سيرفع على الرحلات المنطلقة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بحلول 19 يوليو أيضاً. ومن الشركات الأخرى المتضررة مصر للطيران.