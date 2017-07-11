دبي (رويترز)
قالت شركتا الخطوط الجوية الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية أمس: «إن بوسع ركابهما الآن حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة، لتكونا بذلك أحدث شركتي طيران في الشرق الأوسط تُعفيهما السلطات الأميركية من حظر الأجهزة الإلكترونية».
وتنضم بذلك الناقلتان الوطنيتان الأردنية والكويتية إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية التي أعلنت كل منها الأسبوع الماضي رفع الحظر.
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وقال رئيس الملكية الأردنية، ستيفان بيتشلر، في بيان: «إن الشركة، التي تسير رحلات إلى نيويورك وشيكاجو وديترويت من العاصمة عمان، رفعت الحظر بعد تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة للولايات المتحدة».
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وأبلغ مسؤول كبير بالخطوط الملكية المغربية أن الشركة المملوكة للدولة تعتقد أن الحظر سيرفع على الرحلات المنطلقة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بحلول 19 يوليو أيضاً. ومن الشركات الأخرى المتضررة مصر للطيران.