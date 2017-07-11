استقرار التضخم في الصين عند مستوى 1.5%

بكين (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة أمس، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك والمنتج خلال يونيو الماضي. واستقر معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 1.5% من دون تغيير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.6%. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.2%، بعد تراجع بنسبة 1.6% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2%، مقابل 2.3% خلال مايو. وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ متوسط معدل التضخم 1.4%، في حين تستهدف الحكومة معدل تضخم قدره 3% تقريباً خلال العام الحالي ككل. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.2%، بعد تراجع شهري بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي.

كما أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي بنسبة 5.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي وتيرة الزيادة نفسها المسجلة في الشهر السابق. في الوقت نفسه، تراجع المؤشر بنسبة 0.2%، مقارنة بشهر مايو الماضي.

من ناحيته، قال: «جوليان إيفانز بريتكارد»، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «إنه مع تباطؤ وتيرة القروض، وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، ستبدأ وتيرة التقلبات في أسعار المواد الغذائية تتراجع، كما سيبدأ معدل التضخم التراجع مجدداً».