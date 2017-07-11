التضخم السنوي في مصر يعاود الصعود في يونيو والشهري يتراجع

القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلى ‭‭‭‬‬29.8‭‭ ‬‬‬% بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو إلى 29.7%،

لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8% في يونيو من 1.7% في مايو، وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعاً من 2% في مارس. وفي تصريحات لرويترز اليوم وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، هذه البيانات بأنها «إيجابية جداً»، وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.

وقال الجارحي لرويترز: «استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة».

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.