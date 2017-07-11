«الإمارات دبي الوطني» يوفر لشركته خدمات التقاص في الوساطة

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توفير خدمات عضو تقاص لشركته التابعة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، ما يجعل من شركة الوساطة أول عضو تداول في أسواق الأسهم بالدولة يقوم بالتوقيع مع البنك.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب منح «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات العربية المتحدة بنك الإمارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص، ويصبح أول «عضو تقاص عام» لديها يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.

وأقيم حفل التوقيع بحضور الدكتورة مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ بدرجة وكيل وزارة مساعد بهيئة الأوراق المالية والسلع؛ وخالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وحسن عبد الرحمن السركال، نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي؛ ومريم محمد فكري، نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي؛ ومحمد حارب المهيري، رئيس إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وعدد من كبار المسؤولين في بنك الإمارات دبي الوطني.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تفعيلاً لدور بنك الإمارات دبي الوطني بصفته أول «عضو تقاص عام» في الأسواق المالية المحلية، واستكمالاً لمنظومة العمل الخاصة بأعضاء التقاص وأعضاء التداول، وذلك في سياق السعي المتواصل للنهوض بمستوى الأداء في الأسواق المالية في الدولة والارتقاء بتصنيفها إلى مرتبة الأسواق المتقدمة على المؤشرات العالمية الكبرى، وتلبية لحاجة شركائها الاستراتيجيين وكافة المتعاملين.

وأضافت د.السويدي أن الهيئة تتوقع بأن يسهم بنك الإمارات دبي الوطني بصفته عضو تقاص عام في تحقيق الأهداف المنشودة من تصنيف الشركات كعضو تداول وعضو تداول وتقاص، فضلاً عن أنه سيشجع شركات الوساطة الأخرى للتفكير الجدي بشأن التحول من عضو تداول وتقاص إلى عضو تداول. من جانبه، قال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نقدم خدمات تقاص لشركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية». ففي الوقت الذي نقوم فيه بتعزيز مكانتنا كلاعب محوري وموثوق به في أسواق الأسهم الإماراتية، فإننا نتطلع كذلك إلى تزويد شركات الوساطة الأخرى في الدولة بمجموعة من الخدمات لدعم تعاملاتهم وإدارة المخاطر.