انخفاض طفيف في أسعار المساكن بدبي

دبي(الاتحاد)

شهد سوق دبي السكني انخفاضا طفيفا جدا خلال الربع الثاني، حيث سجلت كل من أسعار البيع والتأجير انخفاضا متواضعا.

وأدى ذلك إلى استمرار قيادة المستأجر للسوق، حيث أصبح مالكو العقارات أكثر سخاء في مفاوضاتهم مع المستأجرين الجدد المحتملين، وذلك وفقا لتقرير «نظرة على سوق دبي» للربع الثاني من 2017 الذي أصدرته مؤخرا شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

ومع ذلك، لا يجد المستأجرون أصحاب العقود القائمة نفس المرونة من مُلاك العقارات، لكن من جهة أخرى، أصبحت زيادات الإيجار أقل انتشارا. وقال ماثيو غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في شركة سي بي آر إي: «شهد سوق المبيعات تحسنا في أرقام المعاملات خلال عام 2017، مع بقاء العقارات من على الخارطة الخيار الأكثر رواجا بين المشترين، مما يؤكد طبيعة الترقب المتفشية في السوق المحلية.» وانخفضت أسعار مبيعات المساكن بما يقرب من 1٪ خلال الربع الثاني من عام 2017، مع اقتراب القطاع ببطء نحو قاع السوق، لينخفض بنسبة 2٪ فقط على أساس سنوي.