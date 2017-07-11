«المول» يستقطب علامات تجارية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

رحب «المول» في المركز التجاري العالمي أبوظبي بافتتاح مجموعة مميزة من العلامات التجارية الرائدة وسبا للعناية بالجمال ومطعمين جديدين كإضافة قيمة إلى قائمة المتاجر المتنوعة في المول، بهدف تعزيز تجربة التسوق العصرية التي يحرص المول على تقديمها لزواره.

وتنضم العلامات التجارية الشهيرة: ميلانو وكليرز، والمفهوم الجديد لصالون التجميل هني كومب سبا، ومطعمي هانوي وسوشينا إلى أكثر من 200 متجر و52 مطعماً بالمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، مما يقدم للزوار والمقيمين تجربة تسوق متنوعة ومميزة.

وسيكون زوار المول على موعد مع الافتتاح الكبير لأحدث فروع لولو هايبر ماركت، واحداً من أكبر متاجر التسوق في منطقة الشرق الأوسط. وقال جيمس واه، المدير العام للمركز التجاري العالمي أبوظبي: «نحن سعداء جداً بهذه الإضافات المتنوعة والجديدة في المول، حيث تثري تجربة التسوق والترفيه والمطاعم. وتؤكد هذه الإضافات التزامنا بتقديم مزيج مثالي من العلامات التجارية التي تحمل أحدث المفاهيم العصرية».

وتبلغ مساحة المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي 76100 متر مربع.