«بوينج» تبرم شراكة مع «مؤسسة 1776» لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت كل من «بوينج» و«1776» وهي مؤسسة للنفع العام تسعى لتمكين أنظمة المشاريع الناشئة حول العالم، عن دخولهما في شراكة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال هذه الشراكة، تقوم بوينج برعاية «Challenge Cup Dubai»، التي تعد واحدة من أصل 75 مسابقة محلية للشركات الناشئة تقام في مختلف أنحاء العالم كجزء من تحدي «Challenge Cup»، الذي تنظمه 1776. وتشمل هذه المنافسات ندوات خاصة برواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً مبتكرة وبحاجة إلى تمويل بحيث يطرح صاحب المشروع وفريقه أفكارهم على نحو سريع، وحاجتهم للاستثمار وأهدافهم المستقبلية.

كما تعمل بوينج بشكل مباشر مع الشركات الناشئة من خلال مؤسسة 1776 ومقرها دبي، جنباً إلى جنب مع مسرعات دبي المستقبل.