«الاتحاد للعطلات» توسع نطاق خدماتها لتشمل السعودية والكويت وعُمان والبحرين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للعطلات عملياتها في المملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين لتوفير نطاق واسع من خيارات باقات العطلات للمسافرين في الدُّول الأربع.

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققه تقديم قسم العطلات التابع للاتحاد للطيران على مستوى الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند وأميركا الشمالية.

ويشار إلى أن الاتحاد للعطلات، التي تم إطلاقها في عام 2004، توفّر باقات عطلات مميزة بأسعار استثنائية لدى العديد من العلامات الفندقية الرائدة عالميًا. وبإمكان الضيوف الآن حجز تذاكر السفر على متن رحلات الاتحاد للطيران وشركائها من شركات الطيران، جنبًا إلى جنب مع خدمة الإقامة الفندقية، وتأجير السيارات، ووسائل النقل، والجولات والأنشطة، التي تتوافر للحجز في الوقت الحقيقي.

توفر الاتحاد للعطلات تشكيلة من خيارات الوجهات على امتداد أوروبا والأميركيتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا وعبر منطقة الشرق الأوسط، بدءً من العطلات العائلية والشاطئية والعطلات الفاخرة، مروراً بالعطلات الرياضية، أو باقات العطلات الشاملة للرحلات الجوية ووسائل النقل والإقامة الفندقية، والاستراحة في المدينة. ويمكن للضيوف الحصول على عطلات أحلامهم براحة تامة وهم في منازلهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للعطلات sa.holidays.etihad.com، وتصميم باقات عطلات مُخصّصة تتناسب مع احتياجاتهم الفردية. وقال دارن بيسلي، المدير الإداري لمجموعة هلا الشركة الأم للاتحاد للعطلات: «نواصل نموّنا في جميع أنحاء المنطقة، بما يضمن تمكين موجة جديدة من العملاء من الوصول إلى التشكيلة الواسعة والكبيرة من باقات العطلات والإقامات الفندقية المعروضة عبر الاتحاد للعطلات. ونحن سعداء بتمكين المُقيمين في المملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان والبحرين من الحصول على الأسعار الرائعة للعطلات بأكثر من 150 وجهةً حول العالم».