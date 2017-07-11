«كهرباء دبي» تدعو متعامليها إلى إجراء الفحص الدوري للتوصيلات الداخلية

دبي(الاتحاد)

‬ ‬دعت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬متعامليها ‬في ‬القطاعات ‬المختلفة ‬إلى ‬ضرورة ‬القيام ‬بالفحص ‬الدوري ‬لتوصيلات ‬شبكة ‬ الكهرباء ‬والمياه ‬الداخلية ‬في ‬منازلهم ‬ومبانيهم ‬ومنشآتهم، ‬وإصلاح ‬أية ‬أعطال ‬في ‬التمديدات، ‬واستبدال ‬التوصيلات ‬القديمة ‬بالكامل ‬اذا ‬دعت ‬الضرورة ‬إلى ‬ذلك، ‬علماً ‬بأن ‬نطاق ‬مسؤولية ‬الهيئة ‬في ‬التوصيلات ‬والصيانة ‬المطلوبة ‬ينحصر ‬حتى ‬عداد ‬الكهرباء ‬والمياه ‬فقط، ‬بينما ‬التوصيلات ‬الداخلية ‬هي ‬من ‬مسؤولية ‬المتعامل، ‬وهذا ‬يشمل ‬القطاع ‬السكني، ‬والتجاري، ‬والصناعي.

وتوفر الهيئة لمتعامليها خدمات التحقق من كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مبانيهم الخاصة وذلك عن طريق معاينة أنظمة الإنارة والتكييف وشبكات توصيل المياه، بما يساعد المتعاملين على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض الهدر.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعتمد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 10 آلاف و200 ميجاوات من الكهرباء ومن المياه 470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وتعتمد الهيئة الشبكات الذكية بمفهومها الواسع المتكامل، حيث تعمل على إنشاء أول شبكة من نوعها في العالم تغطي نطاق أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المتعامل، وتستخدم الهيئة أحدث أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا) وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم والأتمتة بهدف توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية.

كما تعمل الهيئة على تركيب عدادات ذكية تسهم في رفع الكفاءة وتساعد المتعامل على ترشيد الاستهلاك عبر مراقبة استهلاكه بشكل آني في أي وقت.

وستعمل الهيئة على تركيب أكثر من مليون و 200 ألف عداد ذكي في دبي بحلول عام 2020». وساهمت جهود الهيئة التوعوية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بوفورات بلغت 1.5 تيراوات ساعة في الكهرباء، و6.1 مليار جالون من المياه في الأعوام الثمانية الأخيرة، حيث تدعو الهيئة المتعاملين إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري لتوصيلات شبكة الكهرباء والمياه الداخلية لضمان سلامتها من الأعطال.