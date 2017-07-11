مجلس إدارة «الاتحادية للرقابة النووية» يناقش الخطة الخمسية لتطوير اللوائح

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لعام 2017، لاستعراض أداء الهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية المعتمدة، حيث ترأس الاجتماع معالي عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس إطار الخطة الخمسية لتطوير اللوائح في الفترة من 2017 لغاية 2021. إذ تهدف الخطة إلى توفير إطار عمل مناسب للمرخصين يأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وفقاً للأمن والأمان والضمانات. وسوف تقوم الهيئة في هذه الخطة بإجراء سلسلة من المراجعات الدورية لتحديد إذا ما كانت التعديلات المدخلة على اللوائح ضرورية إذ تأخذ مثل هذه المراجعات اعتبارات مختلفة مثل إصدار التراخيص من الهيئة، والتفتيش، إضافة إلى أنشطة التشغيل داخل الدولة. كما تستند على الإرشادات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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واعتمد المجلس في اجتماعه التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو التقرير الأول من نوعه في الدولة، والذي سوف يصدر لاحقاً خلال العام الحالي موضحاً الجهود المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع. ويستعرض التقرير قراءات مستقلة توضح نسبة الإشعاع في البيئة داخل الدولة قبل بدايات تشغيل محطة براكة للطاقة النووية. ويوضح التقرير معلومات عن الوقاية من الإشعاع ومجموعة من الإرشادات الأخرى. وسوف يعزز هذا التقرير من البنية التحتية الوطنية في مجال الرصد البيئي للإشعاع.
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واطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول طلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وناقش المجلس مجموعة من الإجراءات الخاصة بمهامه لضمان الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية في دولة الإمارات، أو التي قد تحدث في أي دولة في العالم. وتعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تعزيز قدراتها وإمكاناتها للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تبني أفضل الممارسات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.