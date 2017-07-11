البعثة التجارية الإماراتية تبحث الشراكات الاقتصادية في موناكو ونيس

دبي (الاتحاد)

اختتمت ‬بعثة ‬الدولة ‬التجارية ‬برئاسة ‬معالي ‬المهندس ‬سلطان ‬بن ‬سعيد ‬المنصوري ‬وزير ‬الاقتصاد ‬زيارتها ‬الرسمية ‬إلى ‬منطقة ‬الريفيرا ‬الإيطالية ‬وجنوب ‬فرنسا،‭ ‬بزيارة ‬موناكو ‬ومدينة ‬نيس، ‬وعقد ‬سلسلة ‬من ‬اللقاءات ‬والاجتماعات ‬مع ‬عدد ‬من ‬الهيئات ‬والدوائر ‬في ‬المدينتين.

ونظمت هذه البعثة التجارية غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، خلال الفترة من 3 حتى 7 من يوليو، حيث بحث وفد الدولة الشراكات الاقتصادية المتنوعة، وسبل تحفيز التعاون في مجالات اقتصادية حيوية تهم الجانبين.

وبعد اختتام أولى جولات البعثة في مدينة جنوى الإيطالية، انتقل الوفد إلى مدينة موناكو حيث عقد اجتماعات متنوعة، واطلع على عروض تعريفية حول الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة بين الإمارات وموناكو من المجلس الاقتصادي في موناكو وهيئة السياحة بموناكو واكسبو موناكو.

وزار الوفد بعد ذلك مركز جريمالدي للمؤتمرات والمعارض الشهير في موناكو، حيث اطلع من القائمين عليه على أبرز الفعاليات التي يستضيفها المركز، وناقش كيفية تنسيق التعاون بينه وبين الجهات المعنية في الدولة لتبادل الخبرات والمعارف. وانتقل الوفد إلى مدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في مؤتمر «المدينة المبتكرة 2017»، الذي أقيم على مدى يومين، وركز على التقنية الرقمية مثل البلوك تشين والداتا الذكية والشبكات الذكية والتحول الرقمي للخدمات ،وإدارة النفايات والأمان والحماية والرياضة وحلول النقل المبتكرة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة قائمة على الانفتاح والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، حيث تسهم الرغبة المتبادلة في تطوير مختلف أوجه التعاون، والقواسم المشتركة العديدة في الرؤى والسياسات الاقتصادية للبلدين في توطيد أواصر هذه العلاقة بصورة مستمرة، وهو ما يعكسه توقيع العديد من الاتفاقيات التي عززت التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معاليه أن التبادل التجاري بين الجانبين اتخذ خلال السنوات الماضية منحىً إيجابياً يدل على عمق الشراكة التجارية التي يتمتع بها البلدان برغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة الدولية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما عام 2016 إلى 7.4 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.2 مليار دولار عام 2015.

وأشار ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إن الزيارة حققت أهدافها في توسيع شبكة علاقات مجتمع الأعمال في دبي مع نظيريه في الريفيرا الإيطالية وجنوب فرنسا، معتبراً أن هذه المنطقتين معروفتان بتوافر فرص هائلة في قطاعات رئيسية لإمارة دبي كالسياحة والابتكار والحلول الذكية والصناعات التقنية، وهي القطاعات التي ستصنع المستقبل.