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جولة تعريفية تشمل الكويت والبحرين والسعودية وعمان

«غرفة الشارقة» تنظم جولة تروّيجية لجائزة «أفضل عشر منشآت خليجية»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017

الشارقة (الاتحاد)

تُنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة جولة تعريفية على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الترويجية لجائزة «أفضل عشر منشآت خليجية» إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي (الشارقة س) التي أطلقتها الغرفة مطلع العام الجاري.

وتسعى الغرفة من خلال الجولة التي تشمل دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين كمحطة أولى ثم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مرحلة لاحقة، إلى تشجيع شركات القطاع الخاص في هذه الدول الشقيقة على المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى التحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، أن تنظيم هذه الجولة الخليجية للتعريف بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، يندرج في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في تنمية وتطوير الدور الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الخليجية.

وقال العويس إن إطلاق فئة (أفضل عشر منشآت خليجية) جاء انطلاقاً من سعي الغرفة والتزامها بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة التي تشجع مؤسسات القطاع الخاص في الخليج العربي على الارتقاء بقدراتها التنافسية لتكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول المجلس والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

وأضاف العويس أن غرفة الشارقة تسعى بشكل حثيث وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي ليس على مستوى إمارة الشارقة فحسب بل على مستوى دول المجلس، من خلال التنسيق مع نظرائها من الغرف التجارية والصناعية، ومع الاتحادات الخليجية والتعاون الوطيد معها في سبيل تعزيز اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي عن طريق تنمية وتطوير أداء وكفاءة مؤسساته في مختلف القطاعات وتعزيز معايير الجودة والريادة والابتكار. ... المزيد
     
 

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