«غرفة الشارقة» تنظم جولة تروّيجية لجائزة «أفضل عشر منشآت خليجية»

الشارقة (الاتحاد)

تُنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة جولة تعريفية على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الترويجية لجائزة «أفضل عشر منشآت خليجية» إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي (الشارقة س) التي أطلقتها الغرفة مطلع العام الجاري.

وتسعى الغرفة من خلال الجولة التي تشمل دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين كمحطة أولى ثم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مرحلة لاحقة، إلى تشجيع شركات القطاع الخاص في هذه الدول الشقيقة على المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى التحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، أن تنظيم هذه الجولة الخليجية للتعريف بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، يندرج في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في تنمية وتطوير الدور الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الخليجية.

وقال العويس إن إطلاق فئة (أفضل عشر منشآت خليجية) جاء انطلاقاً من سعي الغرفة والتزامها بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة التي تشجع مؤسسات القطاع الخاص في الخليج العربي على الارتقاء بقدراتها التنافسية لتكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول المجلس والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.