تعاون بين «جمارك وإحصاء دبي» في ابتكار الخدمات الحكومية

دبي (الاتحاد)

استقبلت جمارك دبي وفداً من مركز دبي للإحصاء للاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في مجال ابتكار الخدمات الحكومية في جمارك دبي، حيث استقبل الوفد الزائر حسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات، وعدد من موظفي الإدارة.

ضم الوفد الزائر من مركز دبي للإحصاء نعيمة عبد الله عبد الواحد رئيس وحدة الإبداع والابتكار ومنى سلطان الرميثي رئيس شعبة العناية بالمتعاملين ولؤي محمود حلس اختصاصي أول أنظمة جودة وتميز ومعتز بالله محمد عمار تنفيذي إدارة المشاريع.

وتطرق حسام جمعة إلى أبرز مهام إدارة ابتكار الخدمات ومنها إعداد استراتيجية ابتكار الخدمات وإعداد استراتيجية التحول الذكي وإدارة العمليات وإدارة الخدمات وتصميم التكنولوجيا والبيانات، وإدارة المعرفة، وأتمتة الخدمات والعمليات والتطوير والتحديث، مشيراً إلى أن هذه المهام أفرزت مخرجات من أبرزها تحقيق وفورات مالية بقيمة 214 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوجيه الاستثمارات، وتحقيق سعادة العملاء، والحصول على جوائز وإشادات عالمية، وتحقيق والريادة الجمركية.

وقال جمعة: «إن دائرة جمارك دبي تلتزم بتوفير بيئة عمل محفّزة وقادرة على الارتقاء بآليات العمل نحو مستويات عليا من ابتكار الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الابتكارات التي طبقتها جمارك دبي عززت من ريادة الدائرة بحصولها على أهم وأكبر الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الابتكارات والخدمات، حيث سجلت جمارك دبي إنجازاً عالمياً جديداً في الابتكار بحصولها على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار لتصبح بذلك أول جهة جمركية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، ما يعد إنجازاً مهماً في مسيرة الابتكار في الدائرة. كما حصلت جمارك دبي على 11 اعتماداً عالمياً لابتكارات غير مسبوقة من المعهد العالمي للابتكار، ومقره الولايات المتحدة الأميركية ، وتم تصنيف بعض هذه الابتكارات للمستوى الثالث وهو أعلى مستوى في الابتكار عالمياً، كما بلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها جمارك دبي في مجال الابتكار أكثر من 62 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية منذ العام 2010 حتى عام 2016.