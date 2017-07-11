طومسون عروس «الـ100» في الدوري الماسي

لندن (أ ف ب)

تفوقت العداءة الجامايكية إيلين طومسون مرة أخرى على منافستها الهولندية دافني شبيرز، وأحرزت المركز الأول في سباق 100 م بلقاء لندن، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى، وأنهت طومسون، بطلة أولمبياد ريو 2016 في 100 و200 م، السباق بزمن 10.94 ثانية، متقدمة على الهولندية (10.94 ث)، وكان المركز الثالث من نصيب النيجيرية بليسينج أوكاجباري (10.99 ث).

ورغم الانطلاقة السيئة، أثبتت طومسون صاحبة أفضل توقيت للموسم الحالي (10.71 ث)، مرة جديدة أنها ستكون الأوفر حظاً للفوز بذهبية سباق 100 م التي ستقتصر مشاركتها عليه في بطولة العالم من 4 إلى 13 أغسطس على ملعب لندن الأولمبي نفسه، في حين ستشارك شبيرز، صاحبة فضية 200 م في ريو، بالسباقين.

وفي سباق 400 م، حققت العداءة الأميركية المخضرمة أليسون فيليكس، أفضل توقيت لعام 2017 بعدما قطعت المسافة بزمن 49.65 ثانية، وتقدمت فيليكس، صاحبة فضية السباق في الألعاب الأولمبية، على مواطنتيها كورتني أوكولو (50.29 ث) وشامير ليتل (50.40 ث). في سباق 400 م حواجز، تفوقت الجامايكية جنفييف روسل (54.02 ث) على الأميركية كاسندرا تايت (54.59 ث) وجنوب الأفريقية ويندا نيل (54.73 ث).

وفرضت اليونانية إيكاتريني ستيفانيدي نفسها بقوة في مسابقة القفز بالزانة وارتفعت إلى 4.81 م، وتقدمت بفارق كبير على منافستيها الرئيسيتين الأميركية ساندي موريس (4.65 م) والكوبية ياريسلي سيلفا (4.55 م) اللتين اكتفتا بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.