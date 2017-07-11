«جون رام» يفوز بكأس أيرلندا للجولف

دبي (الاتحاد)

فاز نجم الجولف الإسباني الصاعد جون رام بكأس بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف التي اختتمت منافساتها أمس، على مضمار نادي بورتستيوارت الأيرلندي للجولف، برعاية سوق دبي الحرة للسنة التالية على التوالي.

ونجح رام -22 سنة- في ختام المنافسة التي استضافتها مؤسسة روري للأعمال الإنسانية على مدى أربعة أيام، في تحقيق أول إنجاز له في مشوار الجولة الأوربية للجولف بعد تسجيله رقماً قياسياً في نهائي ديربي أيرلندا المفتوح للجولف بإجمالي 24 ضربة، متقدماً على منافسه الاسكتلندي ريتشي رامسي (18) بفارق ست ضربات.

حضر نهائي الحدث الذي يعد من أبرز بطولات الجولف الأوروبية ما يزيد على 20 ألف متفرج، في حين تابع منافساته طيلة فترة انعقاده ما يزيد على 92 ألفاً و500 متفرج، وهنا كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سوق دبي الحرة، جون رام بالفوز وأضاف: «وفر مضمار الجولف في بورتستيوارت أجواء رائعة ومليئة بالتحديات للمتنافسين، في الوقت الذي أصبحت فيه بطولة ديربي أيرلندا المفتوحة للجولف من أبرز ثماني بطولات في سلسلة روليكس للجولف، وقدمت هذا العام جوائز مالية كبيرة وصلت إلى سبعة ملايين دولار، وشهدت مسيرتها مزيداً من النمو والتطور منذ مشاركة مؤسسة روري فيها، سعداء برعايتنا لهذا الحدث للسنة الثالثة على التوالي.