الرميثي يطلع على رسالة ماجستير حول «تحديات القطاع الرياضي»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام شرطة أبوظبي، على رسالة ماجستير للمقدم عصام عبد الله آل علي، من منتسبي الشرطة، بعنوان «الضوابط القانونية والأسس الاقتصادية لتحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم في دولة الإمارات». وأشاد معاليه بالدراسة التي تستعرض مجموعة المعايير والضوابط لتحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم في الإمارات، وآليات إصدار لائحة وطنية لقواعد اللعب النظيف والالتزام بها، والتحديات والمصاعب التي تواجه القطاع الرياضي، خاصة كرة القدم على المستويات كافة في الدولة.

وأعرب معالي اللواء الرميثي عن أطيب التمنيات للباحث، وحثه على مواصلة جهوده في مجال البحث العلمي، ومن جانبه أكد المقدم عصام أن الدراسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تشجيع المنتسبين لمتابعة المستجدات العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع والأمن.