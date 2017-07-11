خليفة الحوسني يحصد فضية «عالمية المدارس»

نيودلهي (الاتحاد)

حصد خليفة الحوسني فضية عالمية المدارس للشباب والناشئين وزن 73 كجم التي تستضيفها نيودلهي، إثر خسارته بصعوبة أمام البرازيلي مارسيلو في المباراة النهائية، في حين ذهبت البرونزية للهندي مانبريت.

وكان منتخب الجودو للشباب والناشئين اختتم أمس مشاركته الإيجابية في بطولة العالم الرياضية للمدارس بالعاصمة الهندية نيودلهي وسط مشاركة 580 لاعباً ولاعبة من 16 دولة.

وضمت بعثة الجودو محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد، والمدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين، هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسى محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني الذين شاركوا في منافسات أوزان تحت 55 و60، وتحت 81، وفوق 90 كجم، والتي شهدت تألق شباب الإمارات أمام مستويات متقدمة.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو في بطولة العالم الرياضية للمدارس بالتنسيق بين اتحاد المصارعة والجودو مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية بعد أن جاء اختيار اللاعبين من خلال منافسات الأولمبياد المدرسي الذي أقيم مؤخراً في دبي.