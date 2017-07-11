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انطلاقة مميزة للنسخة الثانية بمشاركة مجتمعية وطلابية

مهرجان أبوظبي.. صيف الرياضة والصحة والنشاط
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تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول فعاليات النسخة الثانية لمهرجان أبوظبي الرياضي الذي يقام تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك» ويمتد حتى 31 أغسطس المقبل، في قاعات شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «7-8-9-10-11»، وعلى امتداد مساحة 22 ألف متر مربع، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الانطلاقة مشاركة مجتمعية وطلابية مميزة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم في الألعاب كافة والنشاطات التي تشمل كرة القدم، كرة السلة، تنس الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، تنس الطاولة، مضمار للجري، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، أكروبول للأطفال «رمي الكرة – القفز»، منطقة أدغال للأطفال، منطقة ترامبولين للأطفال «القفز»، جيرو سكوب للأطفال «الكرسي المتحرك 360 درجة بنفس المحور»، منطقة تزلج للأطفال والكبار، اليوغا والكروس فت للسيدات.

شهد المهرجان مشاركة أندية الوحدة والجزيرة واتحادي الجو جيتسو والمواي تاي والكيك بوكسنج، وقدم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج، عروضاً قتالية بمشاركة مجموعة مميزة من قاعدة لاعبيه بإشراف مدربين وخبراء تايلانديين.

ويحظى المهرجان برعاية تسويقية من طيران الاتحاد والواحة كابيتال وشركة الإمارات للسيارات ومياه العين ومستشفى يونيفرسال.

وتمتد ساعات المهرجان يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء، وشهدت مراكز التسجيل والحجوزات المتوافرة في مقر الحدث بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض إقبالاً مجتمعياً كبيراً على حجز الملاعب بكل الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني المعتمد للحدث ‏ www.adsf2017.ae» ويقام المهرجان ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي ودعمه المتواصل لتفعيل الرياضة المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في بيئة مثالية، ورفع المستوى الثقافي بأهمية ودور الرياضة في مواجهة التحديات والمعوقات الصحية عبر توفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية لكل الأجيال (كبار، صغار، رجال، سيدات)، وذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة الصيف للمدارس. ... المزيد
     
 

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