درولوفيتش يستدعي 28 لاعباً لمعسكر «أبيض الشباب»

دبي (الاتحاد)

استدعى ليوبينكو درولوفيتش المدرب الصربي الجديد للمنتخب الوطني للشباب 28 لاعباً، للبدء في تجمع داخلي على ملاعب اتحاد الكرة في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري، ويجري منتخبنا الوطني تدريباته على الملعب الفرعي للاتحاد، في الساعة السابعة ونصف مساءً، ضمن تحضيراته لاستحقاقاته الرسمية المقبلة في التصفيات الآسيوية في شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التجمع كونه المعسكر الأول للمدرب الصربي الجديد، بعد توليه مسؤولية تدريب منتخبنا الوطني، وفرصة جيدة للتعارف بينه وبين اللاعبين، للوقوف على مستواهم الفني والبدني، وللتحضير للتصفيات الآسيوية تحت 19 سنة في دولة قيرغيستان.

وضمت قائمة درولوفيتش لتجمع دبي 28 لاعباً هم: سهيل عبدالله المطوع، سيف سعيد السويدي، سعيد أحمد الكعبي، علي صالح علي (الوصل)، سيف عبدالرزاق، عبدالرحمن صالح راضي، سعيد عبيد الكعبي، عبدالله إبراهيم السويدي، طارق عبدالله علي، سيف جاسم أحمد (الشارقة)، رائد رضا البلوشي، عمر أحمد سالم، حارب جمال علي، مروان فهد حمزة (دبي)، سالم خيري أحمد، يوسف أيمن المنصوري (الجزيرة)، عيد خميس النعيمي، يوسف علي بخيت، عبدالله صالح سبت (الشباب)، ماجد راشد سلطان (اتحاد كلباء)، نهيان عادل خميس، طحنون حمدان الزعابي، فهد محمد الحمادي (الوحدة)، خالد محمد البلوشي (العين)، خلفان حسن النوبي (الأهلي)، حمدان محمد المنصوري (دبا الحصن)، حمد جاسم البلوشي (النصر)، راشد سالم خلفان (حتا).

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب، سالم اليعقوبي مديراً للمنتخب، ليوبينكو درولوفيتش مدرباً للمنتخب، خالد داحس مساعداً للمدرب، يوسف الزعابي مدرباً لحراس المرمى، لويس دييجو مدرباً للياقة البدنية، خلدون الكلوب طبيباً، منير الجزايرلي معالجاً طبيعياً، ستيفان لوتشي مدلكاً، فتحي مناع مسؤولاً للمهمات.

ويأتي هذا التجمع ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية للأبيض الشاب، والذي يتضمن إقامة ثلاثة تجمعات داخلية في مقر الاتحاد، في الفترات من 9 إلى 13 يوليو، ومن 16 إلى 20، ومن 23 إلى 31 من الشهر ذاته، وتعد هذه التجمعات فرصة للمدرب الصربي الجديد، للوقوف على المستوى الفني للاعبي المنتخب قبل الذهاب لمعسكره الخارجي في شهر أغسطس المقبل، يليه دورة ودية دولية يخوض خلالها 3 مباريات ودية في الفترة من 15 لغاية 25 أغسطس، ثم تجمعات داخلية للمنتخب وخوض 5 مباريات ودية من 25 أغسطس لغاية 13 أكتوبر، وبعد ذلك يدخل الأبيض الشاب معسكراً خارجياً، يتخلله لعب 4 مباريات ودية، في الفترة من 15 أكتوبر ولغاية 30 أكتوبر، كبروفة أخيرة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 سنة في دولة قيرغيستان، والتي ستنطلق يوم 31 أكتوبر وتنتهي يوم 8 نوفمبر.