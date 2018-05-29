نورة الكعبي: مشاركة الإمارات رسالة تقدير لمدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018

المنامة (وام)

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين أمسية شعبية تراثية بعنوان «المالد الإماراتي»، باعتباره فناً تراثياً يحمل ملمحاً أساسياً من الاحتفالات الإماراتية بالمناسبات الدينية لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وأقيمت هذه الأمسية بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار مسؤولي البلدين.

وعبرت معالي نورة الكعبي عن سعادتها بإقامة المالد الإماراتي في مملكة البحرين، والذي يجسد عمق الروابط التاريخية والتراثية المتأصلة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن فن المالد يشكل فرصة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب ويعزز التواصل الفعال بين المؤسسات الثقافية والتراثية في البحرين والإمارات بما ينعكس إيجاباً على مزيد من الاهتمام بتراث البلدين.

وأوضحت أن مشاركة الإمارات تحمل رسالة تقدير وتكريم لمدينة المحرق بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 نظراً لتنوعها الثقافي، وعراقة تاريخها، وأصالة تراثها بصفتها أحد المواقع الإنسانية والأثرية المهمة في منطقة الخليج العربي وما تحتضنه من إرث حضاري وفني عريق أكسبها بعداً حيوياً عالمياً.