«الملك الشرقاوي».. «نيولوك» في الموسم الجديد

رضا سليم (الشارقة)

بدأ فريق الشارقة لكرة القدم الإعداد للموسم الكروي الجديد 2017-2018، مساء أمس الأول بالاجتماع الذي عقده البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق مع 38 لاعباً، من أصل 42 لاعباً بخلاف اللاعبين الأجانب، وحضر الاجتماع عبدالله العجلة عضو مجلس إدارة النادي في تشكيله الجديد.

ويدخل «الملك» الشرقاوي الموسم الجديد بشكل مختلف و«نيولوك»، بعدما تم دمجه مع نادي الشعب، وتغيير شعار النادي والقميص الذي يرتديه في الموسم الجديد، ليرتدي ثوباً جديداً وبداية مرحلة في مسيرة النادي، حيث انضم لصفوف الفريق 12 لاعباً من صفوف فريق الشعب السابق إلى قائمة «الملك» في الموسم الجديد، بعدما شاهد بيسيرو عدداً من شرائط الفيديو للفريق الشعباوي في مباريات الدرجة الأولى.

ويحدد المدرب البرتغالي القائمة النهائية، والتي تصل إلى 30 لاعباً قبل السفر إلى النمسا، حيث سيتم تصفية اللاعبين واستبعاد 12 لاعباً خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ الملك الشرقاوي المرحلة الثانية من الإعداد يوم 25 يوليو الجاري في النمسا، ويستمر المعسكر حتى يوم 10 أغسطس يتخلله لعب مباراتين وينتقل بعدها المعسكر إلى ألمانيا حتى يوم 21 أغسطس المقبل، ويلعب خلالها 5 مباريات، قبل العودة للدولة وبدء المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد للموسم الجديد، ليضع بيسيرو اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق من خلال اللعب عدد من المباريات مع فرق محلية.