مكتسبات كبيرة لوفد «أبوظبي الرياضي» في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

حقق وفد مجلس أبوظبي الرياضي مكتسبات كبيرة في ختام المعايشة الفنية بالجامعة الرياضية BSU الصينية، والتي جاءت بناء على دعوة من السفارة الصينية لدى الدولة لمدة أسبوع كامل بهدف تحقيق الشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية الدولية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطط ومساعي مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لتكوين قاعدة متينة للاعبين الناشئين والشباب بأندية أبوظبي من خلال الاطلاع على الخبرات العالمية لجامعة BSU التي تعد من الجامعات الرياضية العريقة والتي تخرج منها مجموعة كبيرة من الأبطال الصينيين بمختلف الألعاب.

وقام الوفد الذي ضم نصر خميس الجنيبي وفيصل الحمادي من مجلس أبوظبي الرياضي وناصر المنصوري من فريق الوحدة للسباحة وسلطان عبدالله الكمالي وحمدان محمد البلوشي من فريق العين للسباحة وأحمد المشجري لاعب فريق الجزيرة للجودو وراشد الحوسني وزايد النقبي لاعبي فريق الوحدة للجودو قد تجاوب بشكل إيجابي وفعال مع البرنامج الذي تم وضعه من قبل إدارة الجامعة المتخصصة في تأهيل الكوادر الرياضية من إداريين ولاعبين بأسس علمية ومعايير أكاديمية.

واشتمل البرنامج على زيارات لمختلف الأقسام التابعة للجامعة والتعرف على آلية وطبيعة العمل والمواد التي تُدرس للمنتسبين من اللاعبين والإداريين إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز التدريب والملاعب والتعرف على الأجهزة الفنية والأكاديمية العاملة في الجامعة بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين في عدد من الحصص التدريبية.

من جهته أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس يولي أهمية كبيرة لمتابعة منظومة عمل الجامعات الرياضية المتقدمة من أجل دعم برامج التطوير والتنمية في عمل أندية أبوظبي على مستوى كافة الألعاب، منوهاً على أن التجربة الصينية غنية عن التعريف خصوصاً على صعيد تطوير الرياضيين.

وشدد الهاشمي على أهمية الزيارة والمعايشة الفنية لبعثة رياضيي أندية أبوظبي التي تضم مجموعة من اللاعبين والإداريين للاطلاع على التجربة الصينية في إعداد وتأهيل اللاعبين والإداريين العاملين في المجال الرياضي، مشيداً بتعاون مسؤولي الجامعة الرياضية وتجاوبهم مع أعضاء الوفد الذي خرج بمكتسبات كبيرة من هذه التجربة.