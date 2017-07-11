مكتسبات كبيرة لوفد «أبوظبي الرياضي» في الصين

أبوظبي (الاتحاد)
حقق وفد مجلس أبوظبي الرياضي مكتسبات كبيرة في ختام المعايشة الفنية بالجامعة الرياضية BSU الصينية، والتي جاءت بناء على دعوة من السفارة الصينية لدى الدولة لمدة أسبوع كامل بهدف تحقيق الشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية الدولية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطط ومساعي مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لتكوين قاعدة متينة للاعبين الناشئين والشباب بأندية أبوظبي من خلال الاطلاع على الخبرات العالمية لجامعة BSU التي تعد من الجامعات الرياضية العريقة والتي تخرج منها مجموعة كبيرة من الأبطال الصينيين بمختلف الألعاب.
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واشتمل البرنامج على زيارات لمختلف الأقسام التابعة للجامعة والتعرف على آلية وطبيعة العمل والمواد التي تُدرس للمنتسبين من اللاعبين والإداريين إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز التدريب والملاعب والتعرف على الأجهزة الفنية والأكاديمية العاملة في الجامعة بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين في عدد من الحصص التدريبية.
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وشدد الهاشمي على أهمية الزيارة والمعايشة الفنية لبعثة رياضيي أندية أبوظبي التي تضم مجموعة من اللاعبين والإداريين للاطلاع على التجربة الصينية في إعداد وتأهيل اللاعبين والإداريين العاملين في المجال الرياضي، مشيداً بتعاون مسؤولي الجامعة الرياضية وتجاوبهم مع أعضاء الوفد الذي خرج بمكتسبات كبيرة من هذه التجربة.