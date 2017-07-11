سالم عبدالرحمن يحقق الفوز الأول في الجائزة الكبرى للشطرنج

دبي (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن فوزه الأول في بطولة الجائزة الكبرى «الجراند بري» للشطرنج المقامة حالياً بمدينة جنيف السويسرية في الجولة الثالثة من البطولة العالمية، بعدما تغلب على المجري ريتشارد رابورت في لقاء تكتيكي رائع ليرفع سالم رصيده إلى نقطة ونصف من 4 جولات، ويلتقي اليوم أمام الروسي إرنستو ايناركييف في الجولة الخامسة من البطولة.

ويسعى الفتى الذهبي لتحسين تصنيفه خلال مشاركته في الجراند بري العالمية حيث شارك في أول جولتين الأولى في الشارقة وحصد 3.5 نقطة، والثانية في موسكو وحصد نفس الرصيد من النقاط ويتطلع سالم خلال مشاركته في الجولة الثالثة والأخيرة له في تحقيق نتيجة أفضل وتستمر البطولة حتى يوم 16 يوليو الجاري.

على جانب آخر، بدأت مشاركة منتخباتنا الوطنية في بطولة نايدورف ميموريال للمجموعة الأولى، المقامة حاليا في مدينة وارسو البولندية ضمن برنامج معسكر المنتخب للتجهيز للمشاركات المقبلة، حيث حقق أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق الفوز على الروسية الكسندرا زيرباتسوفا المصنفة الدولية بـ(2219 نقطة)، كما فاز عمر نعمان آل علي على المنغولي أردين باسانسورين (2128 نقطة)، وتعادل عثمان موسى التعادل مع مونيكا سوتشكو ( 2480 نقطة).

وفي بطولة نايدورف للمجموعة الثانية، فاز إبراهيم سلطان على البولندي نوريك بارتوش (1734) نقطة، ونجح عمران الحوسني في التغلب على البولندي زوركسفز كريستوف (1641 نقطة) وعمار السدراني على البولندية سوزانا رينياك (1632 نقطة) فيما خسر سالم أحمد سالم أمام البولندي هريموسز أرثر (2114 نقطة) وخسرت وديمة الكلباني أمام البولندية ماجدالينا هارزانيسكا (1917 نقطة).

وفي بطولة نايدورف للمجموعة الثالثة، فازت عائشة سرحان المعيني على البولندية الكسندرا زورافيكا (1046 نقطة)، وتتواصل مشاركة منتخباتنا الوطنية في البطولة الدولية على هامش المعسكر الذي يستمر حتى يوم 18 يوليو الجاري.

من جانبه، أعرب عبدالعزيز الخوري نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة منتخباتنا في بولندا عن سعادته بمردود اللاعبين واللاعبات في المعسكر، والروح المعنوية العالية والحماس في البطولة الدولية، ما يؤكد نجاح خطة الاتحاد في تجميع لاعبي المنتخبات في معسكر خارجي واحد من أجل زيادة التقارب بينهم بجانب أن مثل هذه التجمعات تزيد من حماس اللاعبين في التدريبات.

وأضاف: المشاركة في بطولة نايدورف الدولية إيجابية ورغم أننا لا نتطلع إلى النتائج بقدر إعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، والمنتخبات أمامها بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات والتي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المقبل، بالبرازيل، وتشارك فيها روضة السركال كما سنشارك بوفد في بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل في تركمنستان، بجانب المشاركة في أولمبياد الشطرنج العربي بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل.