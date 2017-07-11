خيول «ياس» تخوض تحدي الأقوياء في فرنسا اليوم

دبي (الاتحاد)

تواجه خيول «ياس» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحدياً جديداً في سباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا، حيث يشهد مضمار لاتست دو بوش عصر اليوم فعاليات ثلاث جولات جديدة من سباقات الخيول الأكبر سناً، والخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويتألف سباق اليوم من ثلاثة سباقات، حيث خصص الشوط الأول لمسافة 1900 متر للخيول في سن ثلاث سنوات على لقب سباق بري نيزدور البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وتشارك فيه 10 خيول، وقد حشد الملاك أبرز خيولهم للفوز بالسباق الذي يقام على المضمار العشبي، ويعتبر السباق أحد أهم المفاتيح لانطلاقة الخيول الواعدة في سن ثلاث سنوات لسلم الشهرة في السباقات العالمية، وسبق لهذه السباقات أن أنتجت خيولاً صالت وجالت وحققت انتصارات وإنجازات عالمية.

وتمثل خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في سباق اليوم المهرة «هند» تحت إشراف فيليب سوجرب وبقيادة انتوني كراستوس، ولم تشارك «هند» البالغة من العمر ثلاث سنوات وابنة «مهاب والفرس«جلبتيكا» من قبل في السباقات.

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1900 متر البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية في سن ثلاث سنوات (امهار) على لقب سباق بري تيدجاني للفئة الثالثة، مشاركة 7 خيول أبرزها «ركيض» بإشراف اف سانشيز وبقيادة اورتيز مندزابل.

وخاض «ركيص» المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «كوراليا دو نيراك» سباق واحد نال فيه لقب سباق بري كويتاين لمسافة 2000 متر، لينال الجائزة المالية الأولى البالغة 8000 يورو.

الممثل الثاني لخيول سموه هو المهر «عيون» بإشراف أي وتريجانت وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنجرو، وخاض ابن الفحل «مهاب» والفرس «شموس» 3 سباقات حل فيها في المركز الثالث والثاني والرابع على التوالي، الممثل الثالث لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هو المهر «صمود» بإشراف أي وتريجانت وبقيادة فالنتين سيجوي، وحل ابن الفحل «منجز» والفرس «واديا» في المركزين الثالث والرابع. جمع خلالها مكاسب مالية بلغت 4500 يورو.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق بري رازيا للفئة الثالثة، البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 5 مهرات، وتمثل خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في هذا السباق المهرة «نرجس» بإشراف اس ار سايمون، وبقيادة فالنتين سجوي، وحلت ابنه الفحل «منجز» والفرس «شياكه» في المركز الثالث عن «ركيض» بسباق بري كويتاين في مشاركتها الوحيدة، اما الممثلة الثانية لخيول سموه هي المهرة «نجاح» ابنة «منجز» والفرس «دهوا» ويشرف عليها المدرب اف سانشيز ويقودها الفارس جان بيرنارد ايجوم.

وتعد المهرة الناشئة «جود» لياس لإدارة سباقات الخيول العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحدث الخيول الناشئة لخيول سموه التي تألقت بصورة لافتة، حين نالت لقب سباق كوب دوفرانس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات والذي أقيم بمضمار شانتييه الفرنسي.