ينتحل صفة رئيس الوزراء الجزائري على «فيسبوك»

أ ف ب

أوقفت قوات الأمن الجزائرية، شخصاً انتحل هوية رئيس الوزراء الجزائري في حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحسب ما أفادت رئاسة الوزراء.

وقال أحمد مدني مدير الاتصال في رئاسة الوزراء «سنقوم بغلق الحساب المزيف» الذي كان ينشر أخباراً غير صحيحة.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أنه «عقب نشر وبث معلومات مغلوطة عبر حساب فيسبوك مزيف انتحلت فيه هوية الوزير الأول، فإن مصالح الوزير الأول تنهي إلى علم كامل الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية بأن السيد عبدالمجيد تبون لا يملك حساباً على هذا الموقع».

وأضاف البيان «تعلم مصالح الوزير الأول وسائل الإعلام والمواطنين أن إنشاء حساب فيسبوك باسم الوزير الأول ليس وارداً».

وأوقف «الشخص الذي كان وراء هذا الفعل» وفتح معه تحقيق، بحسب البيان.