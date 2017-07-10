اتنبه.. ليس كل ما يصلك في مواقع التواصل صحيحا

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة إغلاق الهواتف والكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي مخافة التعرض لأشعة كونية.

يقول الخبر: «اليوم من الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل إلى الثالثة والنصف صباحاً، تأكد من إغلاق التلفون والمحمول والكمبويتر اللوحي إلخ.... ووضعها بعيداً عن جسمك».



وجاء في الخبر الكاذب «سيتعرض كوكبنا لإشعاع عال جداً. الأشعة الكونية ستمر بالقرب من الأرض. ولذا، من فضلك أغلق تلفونك الجوال ولا تترك جهازك قريباً من جسمك لأنه يمكن التسبب فى أضرار بشعة».



ثم يضيف الخبر «راجع جوجل وناسا وأخبار بي. بي. سي».

وقد أصبحت هذه الأخبار الكاذبة، أو الشائعات على الأصح، تغزو الشبكة العنكبوتية بسرعة. وبعضها حول زلزال مدمر والبعض الآخر حول كوكب يقترب من الأرض بل ويتعلق بعضها الآخر بنهاية العالم.

