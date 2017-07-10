حيوان مفترس قد يعود لبريطانيا بعد غياب دام 1300 عام

الاتحاد نت

اختفى حيوان مفترس، ينتمي إلى أسرة السنوريات أو القطط، من غابات بريطانيا قبل 1300 سنة بسبب الصيد الجائر على ما يبدو لكنه لا يزال موجودًا في مناطق أخرى بالعالم وفي بعض حدائق الحيوان.

وذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أن هذا الحيوان ربما يعود مجدداً إلى البرية في بريطانيا قريباً بفضل مجموعة من المدافعين عن حقوق الحيوانات الذين تقدموا بطلب للحصول على ترخيص لجلب ستة من هذا الحيوان وإطلاق سراحهم في غابة كيلدر في منطقة «نورثمبرلاند».

وقالت المجموعة، التي تدعى (لينكس ترست)، إن حيوان الوشق الأوراسي -الذي يشبه القطط لكن يصل طوله إلى 1.3 متر- «ينتمي إلى بريطانيا، وهناك التزام أخلاقي لإعادته إليها».

وتعتقد المجموعة أن عودة الوشق الأوراسي إلى الغابات البريطانية سيسهم في تحقيق مكاسب تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية للمجتمعات الريفية لأنه سيكون مصدر جذب للسائحين.

لكن واجه الاقتراح معارضة من رعاة الأغنام الذين يقولون إن الوشق الأوراسي سيشكل خطراً على حيواناتهم.