معادلة تتيح للسيارات ذاتية القيادة اتخاذ قرارات أخلاقية

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بفضل معادلة خوارزمية بسيطة، أصبح بمقدور السيارات ذاتية القيادة، اتخاذ قرارات أخلاقية على غرار القرارات التي يتخذها البشر على الطريق كل يوم.

وعن طريق دراسة السلوكيات البشرية من خلال سلسلة من التجارب التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، استطاع فريق من الباحثين بجامعة أوسنابروك الألمانية، توصيف السلوكيات البشرية في صورة معادلة خوارزمية.

ونقل الموقع الإلكتروني الأميركي «ساينس أليرت» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث ليون شتوتفيلد بجامعة أوسنابروك قوله، إن «السلوكيات البشرية في مواقف الأزمات أثناء القيادة يمكن توصيفها في شكل معادلة بسيطة عن قيمة الحياة الخاصة بالبشر والحيوان والأجسام غير المتحركة». وعن طريق تقنية الواقع الافتراضي، قام الباحثون بإخضاع مجموعة من المشاركين لتجارب محاكاة القيادة وسط الضباب في منطقة من الضواحي، وتعريضهم لسلسلة من العوائق والعقبات أثناء القيادة، مثل البشر والحيوانات والأجسام الثابتة وفق سيناريوهات مختلفة، مع إرغام المشاركين في التجربة على اتخاذ قرارات أخلاقية، مثل العناصر التي يتعين تفاديها أو دهسها أثناء القيادة.