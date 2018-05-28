تركيا: القضاء على 42 مسلحاً خلال أسبوع

إسطنبول (كونا)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، القضاء على 42 مسلحاً، من بينهم ثلاثة قياديين في عمليات أمنية جرت في الفترة من الـ21 إلى 28 مايو الجاري.

وقالت الداخلية في بيان: «إن قوات الأمن تمكنت من قتل 21 مسلحاً، وألقت القبض على 6 آخرين، فيما سلم 15 مسلحاً أنفسهم إلى السلطات». وأضاف البيان أن قوات الأمن وبدعم من الجيش نفذت في الأسبوع الأخير ألف و483 عملية أمنية ضد التنظيمات المسلحة داخل حدود تركيا، مشيراً إلى توقيف 145 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني وتوقيف 33 آخرين بشبهة الانتماء إلى «داعش». وأضاف البيان أن السلطات التركية أوقفت خلال حملاتها 545 شخصاً في إطار مكافحة «منظمة غولن»، و7 آخرين للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيمات يسارية. وتمكنت قوات الأمن من تدمير 11 ملجأ ومخبأ للمسلحين في عمليات دهم جرت بولايات «سعيرت وبتليس وقارص وتونجه إيلي وديار بكر» جنوبي وجنوب شرق تركيا. وضبطت قوات الأمن 268 طناً من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، و18 قنبلة يدوية، و18 سلاحاً ثقيلاً.