وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الاتفاق النووي الإيراني

بروكسل (وكالات)

بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، اجتماعهم الشهري الرسمي الذي سيركزون خلاله على مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في تصريح للصحفيين، قبيل الاجتماع: «إن الوزراء سيركزون خلال اجتماع على العمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي». وأضافت موغيريني: «لقد عملنا بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي لوضع بعض الإجراءات للتأكد من الحفاظ على الاتفاق النووي وحماية الاستثمارات الاقتصادية من الجانب الأوروبي والأجزاء الأخرى من العالم». وشددت على أن «قرارات الاتحاد الأوروبي يتخذها الأوروبيون، ولا يتأثرون بالقرارات المتخذة في أماكن أخرى، وأن لدينا الأدوات اللازمة لحماية استثماراتنا الاقتصادية، خاصة عندما تتطابق مع مصالحنا الأمنية».