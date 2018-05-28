اعتداء إسرائيلي دامٍ على فلسطينية صماء

رام الله (الاتحاد)

أظهر تسجيل مصور لحظة إطلاق جنود إسرائيليين النار على امرأة فلسطينية صماء في القدس، وأكدت الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أسلحة بحوزتها.

ولم تسمع المرأة، التي كانت تغطي نفسها بالكامل برداء أسود، نداء الجنود عليها وهي تسير بمحاذاة السكة الحديد في منطقة بيت حنينا، حيث أطلقوا النار باتجاهها وسقطت على الفور.

وزعم الجنود أنهم أطلقوا النار على المرأة خشية أنها كانت تحمل عبوة ناسفة بقصد تنفيذ هجوم. وقد نقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح في ساقيها.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: «اقترب مشتبه به مشيا على الأقدام على طول خطوط القطار من منطقة بيت حنينا باتجاه بسجات زئيف، ولاحظه المدنيون وحراس الأمن الذين نبهوا جنود حرس الحدود الذين كانوا في الجوار».

وأضافت أن الجنود أطلقوا في البداية النار في الهواء كتحذير قبل إطلاق النار على المرأة، مشيرة إلى أنها تنظر في ملابسات الحادث وظروفه.