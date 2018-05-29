شهيدان بالرصاص وقصف مدفعي في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة أمس، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «استشهاد المواطن محمد الرضيع (25 عاماً) وإصابة مواطن آخر بجروح مختلفة جراء استهداف الاحتلال الصهيوني لشمال قطاع غزة».وقال احد الشهود إن «المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه نقاط ضبط تابعة للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما اسفر عن سقوط شهيد».

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القصف جاء رداً على تعرض دورية إسرائيلية لإطلاق نار أثناء اعتقال فلسطينيين اثنين تسللا من شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أن فلسطينياً أصيب قبل أيام برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع إسرائيل، استشهد امس متأثرا بجروحه.

وأعلن القدرة في بيان «استشهاد المواطن ناصر العريني (28 عاما) في مستشفى الأندونيسي متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام على الحدود شرق جباليا شمال القطاع».في غضون ذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس مخيم الأمعري قرب رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أصيب 13 منهم على الأقل بالرصاص.