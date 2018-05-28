الاحتلال يعثر على طائرة تصوير مفخخة وحريقان بفعل طائرات ورقية بالمستوطنات

غزة (الاتحاد)

اندلع حريق كبير أمس بمنطقة كرم أبو سالم داخل الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وتمكن شبان فلسطينيون من إسقاط طائرة ورقية تحمل شعلة نارية على بعد مئات الأمتار من الحدود قرب «كيبوتس كرم ابو سالم»، ما أدى إلى اشتعال حريق كبير. وفي وقت سابق، اندلع حريق آخر في المناطق الزراعية بمنطقة نحل عوز شرق مدينة غزة. وكانت مواقع إسرائيلية قد قالت: «إن خسائر اقتصادية ضخمة في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة نتيجة الحرائق».وأشارت المواقع إلى احتراق مئات الدونمات الزراعية نتيجة الحرائق.وقال جيش الاحتلال: «إنه عثر على طائرة تصوير «مفخخة» في مستوطنة شاعر هنيجف المحاذية لقطاع غزة».

وأوضح أن الطائرة كانت محملة بالمتفجرات وسقطت في منطقة مستوطنة شاعر هنيجف، بعد إطلاقها من شمال غزة.