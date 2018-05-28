السعودية: قيادة المرأة للسيارة تبدأ 24 يونيو



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 الرياض (د ب أ) أكد مساعد وزير الداخلية السعودي، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، أن الأمر الملكي الخاص بقيادة المرأة للسيارة سينفذ في 24 يونيو المقبل. وقال القحطاني: «إن جميع الأمور الخاصة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة اكتملت»، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته. وأضاف: «كل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها، وستكون على علم ودراية بالمخالفات، وستتجنبها». وتابع: «أتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامةً وأمناً، ولن يكون هناك توقيف إلا في حدود نادرة جداً». وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر في 26 سبتمبر الماضي بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو.