الجيش الليبي يسيطر على مواقع عدة في درنة

بنغازي (وكالات)

أعلن الجيش الليبي، أمس، السيطرة على مواقع عدة في مدينة درنة شرق ليبيا التي يسيطر عليها ما يسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها» الذي لا يعترف بأي من المؤسسات في البلاد. وأكد آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، اللواء سالم مفتاح الرفادي، لـ«بوابة الوسط»، سيطرة الجيش على «مواقع مصنع الصداقة ونادي الغوص ومسجد نسيبة بنت كعب وما حولها». كما أكد اللواء الرفادي أيضاً، سيطرة الجيش على «عقبة درنة وتحرير منطقة مرتفعات الفتائح شرقي المدينة».

وكان الناطق باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلود الزوي، قد أعلن مساء أمس الأول، السيطرة على منطقة تمسكت والقلعة غرب مدينة درنة شرق البلاد.