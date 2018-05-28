عقوبات أميركية تطال فصيلين في ميليشيا «الحشد الشعبي»

واشنطن (وكالات)

أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً يمهد لفرض عقوبات على فصيلين في ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية، يتلقيان تمويلاً ودعماً من إيران.

والفصيلان المسلحان هما «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، وحركة «حزب الله النجباء» بزعامة أكرم الكعبي. وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً. وينص التشريع على فرض عقوبات على المسؤولين والوكلاء والشركات التي يثبت دعمها لكل من «عصائب أهل الحق» وحركة «النجباء». وفي أحدث تقرير، أكد الكونجرس الأميركي أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه جماعة «النجباء» يتم تأمينها من قاسم سليماني قائد ما يسمى «فيلق القدس» الذراع الخارجي لـ«الحرس الثوري» وباستشارة من «حزب الله» اللبناني. ودعا التقرير الرئيس دونالد ترامب إلى حظر حركة «النجباء» خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً.

والخزعلي متهم بقتل 5 جنود أميركيين في كربلاء عام 2007، وكان قد اعتقل قبل أن تطلق سراحه القوات الأميركية بعد 3 سنوات مقابل الإفراج عن مواطن بريطاني خطف واحتجز رهينة.