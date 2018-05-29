بيروت (وكالات)

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، من أن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها خلال يوليو المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأممية في الأردن، محمد الحواري، إن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن المفوضية لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في النصف الأول من 2018. وأوضح الحواري أن مفوضية اللاجئين تقدر حاجتها من المساعدات النقدية بحوالي 6 ملايين دولار شهرياً، بمعدل 250 دولاراً لعائلة واحدة مكونة من 5 أشخاص، مشيراً إلى أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

وفي وقت سابق، أطلقت المفوضية الأممية حملة إعلامية باسم «ناس_ناس» خلال شهر رمضان الكريم لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في المخيمات وخارجها بالأردن.

وفي شأن متصل، وصل حوالي 250 شخصاً إلى مراكز الإيواء في عدرا بالقرب من دمشق، قادمين من مخيم «الركبان» القريب من الحدود الأردنية جنوب سوريا.