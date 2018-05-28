الحساب المسموم يعود إلى العمل !



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 الدوحة (أ ف ب) عاد حساب وكالة الأنباء القطرية الرسمية في «تويتر» إلى إرسال التغريدات من جديد بعد نحو عام من توقفه، إثر زعمه تعرض الموقع على الإنترنت لاختراق تسبب في تفجر الأزمة الدبلوماسية التي انتهت في 5 يونيو إلى مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر، بسبب دعمها الإرهاب والميليشيات الإرهابية. وكانت آخر تغريدات الحساب تعود إلى يوم 24 مايو 2017، حين زعم الموقع تعرضه للاختراق من قبل جهات غير معلومة، ونشر ما وصفه بـ«تصريح مفبرك» لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، شمل تصريحات مؤيدة لإيران ومناهضة للسعودية ودول الخليج، وهو الأمر الذي لم تثبته الوكالة مطلقاً بعد أكثر من عام على التحقيقات. ونشر الحساب المسموم أخباراً رسمية ودولية، بينها عفو الأمير عن عدد من السجناء لمناسبة حلول شهر رمضان، ووقوع زلزال في الصين.