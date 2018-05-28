موقع فرنسي: حظر المنتجات نهاية سياسة النفاق القطري

باريس (مواقع إخبارية)

رأى موقع «وورلد نيوز ميديا» الفرنسي المتخصص في الشأن القطري، أن قرار قطر، حظر استيراد المنتجات والسلع من الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، يضع حداً لنفاقها المستمر منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عام. وقال إن القرار، يضع حداً لنفاق الدوحة، التي عمدت على امتداد عام، إلى الترويج عبر إعلامها أنها لن تعمد إلى أي إجراء مماثل. وأضاف الموقع، أن القرار القطري بشكل رسمي، يضع حداً لسياسة النفاق القطري غير الرسمية التي كانت تعتمدها الدوحة، بما أن قطر عمدت منذ اندلاع الأزمة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى وقف الحركة التجارية مع دول المقاطعة، في الوقت الذي واصل فيه إعلامها الرسمي، تأكيد العكس، والترويج لخطاب الانفتاح والاستعداد لحل المشاكل بين الدوحة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.